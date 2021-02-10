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Биржи США хотят оспорить новые требования к раскрытию информации

Биржи США хотят оспорить новые требования к раскрытию информации По новым правилам, данные, показывающие спрос и предложение на акции, должны быть доступны широкому кругу инвесторов
Финансы
10 февраля 2021 г. 12:48
Биржи США хотят оспорить новые требования к раскрытию информации

Американские фондовые биржи Nasdaq и NYSE подали в суд на Комиссию США по ценным бумагам и биржам (SEC) в попытках заблокировать новые правила регулятора, которые вынудили бы их расширить доступ к своим данным.

Как передает Report, об этом сообщила газета Wall Street Journal.

"В параллельных судебных исках Nasdaq, NYSE и биржевой оператор Cboe Global Markets обратились в Апелляционный суд США по округу Колумбия с просьбой пересмотреть план SEC", — пишет газета.

Новый план был одобрен регулятором в декабре. Согласно новым правилам, данные, показывающие спрос и предложение на акции, должны быть доступны широкому кругу инвесторов. Операторы рынка, такие как Intercontinental Exchange (материнская компания NYSE) и Nasdaq, продают эти данные через дорогие частные каналы, которые в данном случае могут потерять клиентов.

Новые правила SEC появились на фоне многолетних жалоб на двухуровневую систему данных фондового рынка в США. "Считалось, что общедоступные каналы отставали от частных, продаваемых биржами, что ставило обычных инвесторов в невыгодное положение за счет торговых фирм, которые могли позволить себе более дорогие каналы", — пишет издание.

Газета отмечает, что это не первый иск бирж к регулятору. Так, в июне прошлого года судьи вынесли решение в пользу NYSE и Nasdaq в двух судебных тяжбах с SEC, одна из которых касалась сборов за рыночные данные, а другая — сборов за транзакции.

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