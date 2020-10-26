Биржи Европы снижаются

Европейские инвесторы по-прежнему обеспокоены эпидемиологической ситуацией в регионе

Основные фондовые индексы Европы в понедельник снижаются, при этом лидером падения является немецкий индекс DAX — он теряет почти 2% на внутренних макроэкономических и корпоративных новостях.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 13.33 (по бакинскому времени) британский индекс FTSE 100 снижался на 0,06% — до 5855,48 пункта, французский CAC 40 — на 0,33%, до 4893,13 пункта, немецкий индекс DAX — на 1,98%, до 12393,5 пункта.

Давление на немецкий индекс оказывают корпоративные новости. Так, немецкая компания-производитель программного обеспечения SAP для организаций отказалась от среднесрочных целей по прибыльности и предупредила, что ей понадобится больше времени на восстановление после пандемии, чем ожидалось. Акции компании рухнули на 16,7%.

Участники торгов также обратили внимание на статистику из Германии. По данным исследовательского института IFO, индекс делового климата ФРГ за октябрь опустился до 92,7 пункта по сравнению с 93,2 пункта в сентябре. Аналитики ожидали снижения до 93 пунктов.

Европейские инвесторы по-прежнему обеспокоены эпидемиологической ситуацией в регионе. На фоне роста заболеваемости коронавирусом в регионе вводятся новые ограничения, направленные на сдерживание распространения заражения. Совет министров Италии принял новый пакет мер по сдерживанию второй волны коронавируса, остановив работу театров и кинозалов и закрыв бары и рестораны в вечернее время. Правительство Испании ввело режим повышенной готовности, которое включает ограничение на передвижение ночью.