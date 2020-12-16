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Биржи Азии растут вслед за США на фоне "вакцинного оптимизма"

Биржи Азии растут вслед за США на фоне "вакцинного оптимизма" Аналитики ожидают, что многие страны с развивающейся экономикой продолжат показывать позитивную динамику в 2021 году за счет Азии
Финансы
16 декабря 2020 г. 09:48
Биржи Азии растут вслед за США на фоне вакцинного оптимизма

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду в основном поднимаются вслед за биржами США на оптимистичных ожиданиях по вакцине от коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на Prime, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.47 (по бакинскому времени) индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,18% — до 3 373,16 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — опускался на 0,19%, до 2 252,15 пункта, гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,82% — до 26422,87 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,42%, до 2 768,31 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,81%, до 6 684,8 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,16%, до 26 730,84 пункта.

Во вторник основные американские фондовые индексы выросли на 1,1-1,3%. Ожидания по вакцине от коронавируса поддерживают рисковые настроения на мировых рынках.

Отметим, что вакцинация с использованием вакцины Pfizer-BioNTech началась в Великобритании и США. Еще ряд стран готовятся начать вакцинацию. Европейское агентство по лекарственным средствам 21 декабря рассмотрит использование вакцины BioNTech и Pfizer. Оценка вакцины от Moderna ожидается к середине января.

Трейдеры надеются, что вакцинация поможет сдержать осенне-зимнюю волну коронавируса, избежать повторного ужесточения карантинных ограничений во многих странах и в конечном итоге — способствовать восстановлению экономики, пострадавшей от локдауна в первой половине года.

"Мы ожидаем, что многие страны с развивающейся экономикой продолжат показывать позитивную динамику в 2021 году за счет Азии. В Китае, вероятно, произойдет более быстрое приближение к допандемическим уровням ВВП", — цитирует агентство Reuters аналитиков TD Securities.

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