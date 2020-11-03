О нас
Report Georgia
Аудио новости

Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли

Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник к закрытию сессии продемонстрировали уверенный рост, следует из данных, размещенных на сайте торговой площадки.
Финансы
3 ноября 2020 г. 08:15
Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник к закрытию сессии продемонстрировали уверенный рост, следует из данных, размещенных на сайте торговой площадки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, промышленный индекс Dow Jones поднялся на 423,45 пункта (1,60%) и остановился на уровне 26 925,05. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, вырос на 40,28 пункта (1,23%), до отметки 3 310,24. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 46,02 пункта (0,42%), до уровня 10 957,61.

Котировки компании Microsoft упали на 0,62%, Apple - на 0,75%, акции Alphabet выросли на 0,04%.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI к закрытию сессии выросла на 0,73%, до $37,08 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото выросла на 0,18%, до $1 895,90 за тройскую унцию.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Nyu-York Fond Birjasında indekslər artıb

Новости партнеров

Самое читаемое

Пашинян пригрозил суровым наказанием за неподчинение приказу
Пашинян пригрозил суровым наказанием за неподчинение приказу
27 октября 2020 г. 23:17
Загнанные в тупик армянские власти источают трупный запах
Загнанные в тупик армянские власти источают "трупный запах"
28 октября 2020 г. 17:44
Израильский эксперт: Война скоро закончится полным крахом Армении    
Израильский эксперт: Война скоро закончится полным крахом Армении    
1 ноября 2020 г. 18:06
Видеообращение главы сепаратистов в церкви в Шуше оказалось фальшивкой
Видеообращение главы сепаратистов в церкви в Шуше оказалось фальшивкой
1 ноября 2020 г. 15:39
Армения отправляет на войну в Карабах заключенных
Армения отправляет на войну в Карабах заключенных
30 октября 2020 г. 18:13
СМИ сообщили об уничтожении Араика Арутюняна
СМИ сообщили об уничтожении Араика Арутюняна
1 ноября 2020 г. 17:50
МИД Турции распространил заявление по поводу обстрела Барды
МИД Турции распространил заявление по поводу обстрела Барды
27 октября 2020 г. 22:30
Армия Азербайджана уничтожила бежавшего с поля боя силы противника
Армия Азербайджана уничтожила бежавшего с поля боя силы противника
28 октября 2020 г. 22:16
Ильхам Алиев: Пять районов, можно сказать, освобождены от оккупации
Ильхам Алиев: Пять районов, можно сказать, освобождены от оккупации
31 октября 2020 г. 13:29
Армения охвачена предательством, дезертирством, хаосом и борьбой за власть 
Армения охвачена предательством, дезертирством, хаосом и борьбой за власть 
30 октября 2020 г. 13:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi