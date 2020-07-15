Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к завершению торгов продемонстрировали уверенный рост.

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к завершению торгов продемонстрировали уверенный рост.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, информация об этом размещена на сайте торговой площадки.

К финальному звонку промышленный индекс Dow Jones вырос на 556,79 пункта (2,13%), до отметки 26 642,59. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 42,30 пункта (1,34%), до отметки 3 197,52. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 97,43 пункта (0,94%), до 10 488,58.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI оказалась на уровне 40,29 долларов США за баррель.