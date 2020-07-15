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Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли

Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к завершению торгов продемонстрировали уверенный рост.
Финансы
15 июля 2020 г. 01:10
Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к завершению торгов продемонстрировали уверенный рост.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, информация об этом размещена на сайте торговой площадки.

К финальному звонку промышленный индекс Dow Jones вырос на 556,79 пункта (2,13%), до отметки 26 642,59. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 42,30 пункта (1,34%), до отметки 3 197,52. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 97,43 пункта (0,94%), до 10 488,58.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI оказалась на уровне 40,29 долларов США за баррель.

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