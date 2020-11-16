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Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли на информации о вакцине Moderna

Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли на информации о вакцине Moderna Промышленный индекс Dow Jones вырос на 1,23%, а индекс электронной биржи Nasdaq на 0,06%
Финансы
16 ноября 2020 г. 19:02
Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли на информации о вакцине Moderna

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник с открытием сессии повысились на информации о том, что в ходе третьей фазы испытаний вакцина, разработанная компанией Moderna, показала эффективность 94,5%.

Как передает Report, по информации сайта торговой площадки, промышленный индекс Dow Jones вырос на 364,05 пункта (+1,23%), до отметки 29 843,06. Индекс S&P 500, который включает акции 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 27,29 пункта (+0,76%), до отметки 3 612,44.

Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 7,37 пункта (+0,06%), до уровня 11 836,66.

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