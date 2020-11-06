Биржевые индексы в Нью-Йорке росли самыми быстрыми темпами с апреля

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже продемонстрировали уверенный рост к закрытию торгов в четверг.

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже продемонстрировали уверенный рост к закрытию торгов в четверг.

Как передает Report, по оценке газеты The Wall Street Journal, индексы на нынешней неделе росли быстрее, чем когда-либо с апреля нынешнего года.

По данным на сайте торговой площадки, промышленный индекс Dow Jones поднялся на 542,71 пункта (1,95%) и остановился на уровне 28 390,37. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, вырос на 66,98 пункта (1,95%), до отметки 3 510,43. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 300,15 пункта (2,59%), до уровня 11 890,93.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI к закрытию сессии понизилась на 1,58%, до 38,53 долларов США за баррель. Стоимость фьючерсов на золото выросла на 2,89%, до 1 951,50 долларов США за тройскую унцию.