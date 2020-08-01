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Биржевые индексы в Нью-Йорке продемонстрировали рост

Биржевые индексы в Нью-Йорке продемонстрировали рост Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже с открытием сессии в пятницу выросли на фоне благоприятной квартальной отчетности крупных технологических компаний.
Финансы
1 августа 2020 г. 05:05
Биржевые индексы в Нью-Йорке продемонстрировали рост

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже с открытием сессии в пятницу выросли на фоне благоприятной квартальной отчетности крупных технологических компаний.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, сразу после открытия сессии промышленный индекс Dow Jones вырос на 78,49 пункта (0,30%), до отметки 26 392,14. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 20,06 пункта (0,62%), до отметки 3 266,28. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 158,96 пункта (1,50%), до уровня 10 746,77.

Как отметило в этой связи информационное агентство Bloomberg, "данные квартальной отчетности Apple Inc., Amazon.com Inc., Facebook Inc. и Alphabet Inc. продемонстрировали, что эти компании процветают в условиях пандемии, которая привела к росту зависимости от предоставляемых ими товаров и услуг, в то время как другие отрасли экономики переживают тяжелые времена".

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI оказалась на отметке $40,42 за баррель. Как отметила в этой связи газета The Wall Street Journal, для крупных нефтяных компаний "итоги второго квартала оказались одними из наихудших за всю историю, и эти компании готовятся к тому, что пандемия коронавируса будет и в дальнейшем негативно влиять на спрос на ископаемые виды топлива в мире". В этой связи газета отмечает, что котировки Exxon упали на 0.48%, Chevron - на 3,99%, Royal Dutch Shell - на 0,71%.

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