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Биржевые индексы в Нью-Йорке понизились

Биржевые индексы в Нью-Йорке понизились Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к закрытию сессии понизились.
Финансы
1 декабря 2020 г. 03:14
Биржевые индексы в Нью-Йорке понизились

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к закрытию сессии понизились.

Как передает Report, согласно данным на сайте торговой площадки, к финальному звонку промышленный индекс Dow Jones понизился на 266,40 пункта (-0,89%) и остановился на уровне 29 643,97. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 16,53 пункта (-0,45%), до отметки 3 621,80. Индекс электронной биржи Nasdaq понизился на 7,11 пункта (-0,06%), до уровня 12 198,74.

Стоимость январских фьючерсов на нефть марки WTI к закрытию сессии понизилась на 0,86%, до 45,13 долларов США за баррель.

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