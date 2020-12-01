Биржевые индексы в Нью-Йорке понизились

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к закрытию сессии понизились.

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к закрытию сессии понизились.

Как передает Report, согласно данным на сайте торговой площадки, к финальному звонку промышленный индекс Dow Jones понизился на 266,40 пункта (-0,89%) и остановился на уровне 29 643,97. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 16,53 пункта (-0,45%), до отметки 3 621,80. Индекс электронной биржи Nasdaq понизился на 7,11 пункта (-0,06%), до уровня 12 198,74.

Стоимость январских фьючерсов на нефть марки WTI к закрытию сессии понизилась на 0,86%, до 45,13 долларов США за баррель.