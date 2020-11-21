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Биржевые индексы в Нью-Йорке понизились

Биржевые индексы в Нью-Йорке понизились Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к закрытию сессии снизились.
Финансы
21 ноября 2020 г. 05:31
Биржевые индексы в Нью-Йорке понизились

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к закрытию сессии снизились.

Как передает Report, согласно данным, размещенным на сайте торговой площадки, к финальному звонку промышленный индекс Dow Jones упал на 219,95 пункта (-0,75%) и остановился на уровне 29 260,85. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, понизился на 24,12 пункта (-0,67%), до отметки 3 557,75. Индекс электронной биржи Nasdaq упал на 49,75 пункта (-0,42%), до уровня 11 854,96.

Стоимость январских фьючерсов на нефть марки WTI к закрытию сессии выросла на 1,03%, до 42,17 долларов США за баррель.

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