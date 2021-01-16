Биржевые индексы в Нью-Йорке понизились

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к закрытию сессии в пятницу продемонстрировали тенденцию к снижению.

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к закрытию сессии в пятницу продемонстрировали тенденцию к снижению.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, cогласно данным на сайте торговой площадки, к окончанию торгов промышленный индекс Dow Jones опустился на 177,26 пункта (-0,57%), до 30 814,26. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, понизился на 27,29 пункта (-0,72%), до отметки 3 768,25. Индекс электронной биржи Nasdaq опустился на 114,14 пункта (-0,87%), до уровня 12 998,25.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI к закрытию сессии снизилась на 0,46%, до 52,12 долларов США за баррель. Стоимость фьючерсов на золото снизилась на 0,19%, до 1 826,40 долларов США за тройскую унцию.