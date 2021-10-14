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Биржевые индексы США выросли

Биржевые индексы США выросли Ключевые индексы США выросли по итогам среды, в лидерах роста вновь оказались акции высокотехнологичных компаний.
Финансы
14 октября 2021 г. 02:18
Биржевые индексы США выросли

Ключевые индексы США выросли по итогам среды, в лидерах роста вновь оказались акции высокотехнологичных компаний.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,30% до 4 363,80 пункта, тогда как высокотехнологичный NASDAQ вырос на 0,73% до 14 571,64 пункта. При этом промышленный индекс DJIA закрылся в точности "по нулям", оставшись на вчерашнем уровне в 34 377,81 пункта.

На торги влияли протоколы сентябрьского заседания Федеральной резервной системы, из которых следует, что американский центробанк может уже в ноябре начать сворачивать дополнительные меры по поддержке американской экономики. При этом в совете управляющих ФРС нет единства по вопросу о том, насколько большой угрозой остается инфляция, которая сохраняется на высоком уровне.

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