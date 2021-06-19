Биржевые индексы США падают

Основные фондовые индексы США снизились, отыгрывая итоги заседания ФРС.

Основные фондовые индексы США снизились, отыгрывая итоги заседания ФРС.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи промышленный индекс Dow Jones (DJIA) упал на 1,57 процента, до 33 291,07 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,92 процента, до 14 030,38 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,31 процента, до 4 166,39 пункта.

В среду ФРС сохранила ставку на уровне 0-0,25 процента годовых, а также сообщила, что продолжит выкуп активов в прежнем объеме.