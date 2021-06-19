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Биржевые индексы США падают

Биржевые индексы США падают Основные фондовые индексы США снизились, отыгрывая итоги заседания ФРС.
Финансы
19 июня 2021 г. 04:08
Биржевые индексы США падают

Основные фондовые индексы США снизились, отыгрывая итоги заседания ФРС.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи промышленный индекс Dow Jones (DJIA) упал на 1,57 процента, до 33 291,07 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,92 процента, до 14 030,38 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,31 процента, до 4 166,39 пункта.

В среду ФРС сохранила ставку на уровне 0-0,25 процента годовых, а также сообщила, что продолжит выкуп активов в прежнем объеме.

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