Биржевые индексы США падают

Основные фондовые индексы США снизились, отыгрывая итоги заседания ФРС.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.
На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи промышленный индекс Dow Jones (DJIA) упал на 1,57 процента, до 33 291,07 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,92 процента, до 14 030,38 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,31 процента, до 4 166,39 пункта.
В среду ФРС сохранила ставку на уровне 0-0,25 процента годовых, а также сообщила, что продолжит выкуп активов в прежнем объеме.