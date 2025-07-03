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Биржевые цены на медь в Лондоне достигли трехмесячного максимума

Биржевые цены на медь в Лондоне достигли трехмесячного максимума Цена на один из самых востребованных в мире металлов - медь - на бирже в Лондоне достигла трехмесячного максимума, почти $10 тыс. за тонну, в связи с попытками трейдеров "обойти тарифы" президента США Дональда Трампа.
Финансы
3 июля 2025 г. 15:30
Биржевые цены на медь в Лондоне достигли трехмесячного максимума

Цена на один из самых востребованных в мире металлов - медь - на бирже в Лондоне достигла трехмесячного максимума, почти $10 тыс. за тонну, в связи с попытками трейдеров "обойти тарифы" президента США Дональда Трампа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Financial Times (FT).

По сведениям издания, участники торгов делают все возможное, чтобы "заполучить сокращающиеся запасы" после многомесячной поспешной переброски металла в США в преддверии возможных тарифов. Запасы меди в глобальной сети складов Лондонской биржи металлов (LME) упали до самого низкого уровня с 2023 года.

Острая конкуренция за поставки металла торговых домов, металлургических заводов привела к росту цен, что заставило LME изменить в прошлом месяце правила для трейдеров с крупными позициями, которые теперь обязаны выполнять требования по кредитованию.

Ранее Трамп пригрозил установить тарифы до 25% на весь импорт меди в США. При этом разрыв в цене между покупкой меди в Нью-Йорке и Лондоне достигал исторического максимума - более $1,4 тыс. за тонну.

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