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Биржевые цены на газ в Европе выросли на 1,5%

Биржевые цены на газ в Европе выросли на 1,5% Биржевые цены на газ в Европе в четверг повысились на 1,5%, до $431,7 за тысячу кубометров.
Финансы
12 июня 2025 г. 12:09
Биржевые цены на газ в Европе выросли на 1,5%

Биржевые цены на газ в Европе в четверг повысились на 1,5%, до $431,7 за тысячу кубометров.

Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.

Июльские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в $435,7 за тысячу кубометров (+2,5%). Далее их стоимость составила $431,7 доллара (+1,5%).

Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – $425,1 за тысячу кубометров.

Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже – котировки впервые за два года превысили $630 за тысячу кубометров.

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