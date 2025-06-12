Биржевые цены на газ в Европе выросли на 1,5%

Биржевые цены на газ в Европе в четверг повысились на 1,5%, до $431,7 за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ в Европе в четверг повысились на 1,5%, до $431,7 за тысячу кубометров.

Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.

Июльские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в $435,7 за тысячу кубометров (+2,5%). Далее их стоимость составила $431,7 доллара (+1,5%).

Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – $425,1 за тысячу кубометров.

Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже – котировки впервые за два года превысили $630 за тысячу кубометров.