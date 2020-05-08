​Биржевые индексы в Нью-Йорке закрылись на позитиве

Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи к закрытию сессии в четверг показали позитивную динамику на ожиданиях скорого начала восстановления экономики после пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на сайт биржи, к финальному звонку промышленный индекс Dow Jones вырос на 211,25 пунктов (0,89%), до отметки 23 875,79.

Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 32,77 пункта (1,15%) и оказался на отметке 2 881,19.

Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 125,27 пунктов (1,41%), до 8 979,66.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI в конце биржевого дня оказалась на уровне 23,25 долларов США за баррель.