​Биржевые индексы в Нью-Йорке понизились

Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи с открытием сессии в пятницу понизились на фоне сообщений о росте на протяжении нынешней недели почти на 30% числа случаев заражения коронавирусом в Аризоне, Техасе, Южной Каролине и Флориде.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, промышленный индекс Dow Jones на открытии упал на 190,54 пункта (-0,74%) - до отметки 25 555,06. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, понизился на 13,49 пункта (-0,44%) и оказался на отметке 3 070,27. Индекс электронной биржи Nasdaq упал на 25,02 пункта (-0,25%) - до 9 991,98.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI оказалась на уровне 38,39 долларов США за баррель.