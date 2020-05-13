​Биржевые индексы в Нью-Йорке понизились

Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи к закрытию сессии во вторник понизились в связи с неуверенностью, которую испытывают участники рынка относительно перспектив возобновления экономической активности, нарушенной пандемией коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на сайт биржи, к финальному звонку промышленный индекс Dow Jones понизился на 459,41 пункта (-1,90%), до отметки 23 762,58. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 59,78 пункта (-2,04%) и оказался на отметке 2 870,54. Индекс электронной биржи Nasdaq понизился на 191,39 пункта (-2,08%), до 9 000,96.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI в конце биржевого дня оказалась на уровне 25,68 долларов США за баррель.