​Биржевые индексы в Нью-Йорке понизились после выступления главы ФРС

Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи к закрытию сессии в среду продемонстрировали негативную динамику после выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС), выполняющей функции центробанка страны, Джерома Пауэлла.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Пауэлл охарактеризовал перспективы развития экономики США в условиях пандемии нового коронавируса как весьма неопределенные и указал на риски дальнейшего спада.

Как следует из информации на сайте биржи, к финальному звонку промышленный индекс Dow Jones понизился на 499,56 пункта (2,10%), до отметки 23 265,22. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 48,29 пункта (1,68%) и оказался на отметке 2 821,83. Индекс электронной биржи Nasdaq понизился на 133,55 пункта (1,48%), до 8 869,00.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI в конце биржевого дня оказалась на уровне 25,77 долларов США за баррель.