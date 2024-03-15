О нас

Биржевая цена на медь впервые за 11 месяцев перешла порог в $9 тыс. за тонну

Биржевая цена на медь впервые за 11 месяцев перешла порог в $9 тыс. за тонну Цена на медь впервые за 11 месяцев превысила на Лондонской бирже металлов (LME) уровень в $9 тыс. за тонну в условиях все усиливающихся опасений относительно ситуации в горнодобывающей промышленности Замбии, которой грозит нехватка электроэнергии в резуль
Финансы
15 марта 2024 г. 22:41
Биржевая цена на медь впервые за 11 месяцев перешла порог в $9 тыс. за тонну

Цена на медь впервые за 11 месяцев превысила на Лондонской бирже металлов (LME) уровень в $9 тыс. за тонну в условиях все усиливающихся опасений относительно ситуации в горнодобывающей промышленности Замбии, которой грозит нехватка электроэнергии в результате установившейся засухи.

Как передает Report, об этом сообщило агентство деловых новостей Ecofin.

Как отмечает газета, трейдеры не исключают, что в ближайшие недели в Замбии могут возникнуть перебои в работе медных рудников. Власти Замбии ввели 29 февраля режим национального бедствия в связи с сильной засухой. Наряду с крупными потерями урожая засуха привела к падению уровня воды в реках, что продолжает вызывать быстрое сокращение объемов выработки электроэнергии на ГЭС.

Между тем специалисты австралийской финансовой группы Macquarie считают, что в текущем году на мировом рынке возникнет дефицит как концентрата меди, так и рафинированного металла. По их оценке, к третьему кварталу 2024 года цена тонны меди достигнет пика в $9,5 тыс. В свою очередь аналитики из Citibank не исключают, что к 2025 году цена тонны меди достигнет $15 тыс., отмечает агентство. По их мнению, рост мирового спроса на медь обеспечит энергетический переход, который начали реализовать многочисленные страны.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Ана Паласио: Азербайджан сможет добиться соглашения между мировыми державами
Ана Паласио: Азербайджан сможет добиться соглашения между мировыми державами
14 марта 2024 г. 18:02
Наринен: Поддержка стран региона будет способствовать миру между Баку и Ереваном
Наринен: Поддержка стран региона будет способствовать миру между Баку и Ереваном
14 марта 2024 г. 15:07
Фрумери: Швеция готова содействовать COP29 для ускорения действий по климату
Фрумери: Швеция готова содействовать COP29 для ускорения действий по климату
13 марта 2024 г. 15:00
Посол по климату: Швеция работает над правовой базой по стимулированию зеленого перехода
Посол по климату: Швеция работает над правовой базой по стимулированию зеленого перехода
13 марта 2024 г. 14:30
Маттиас Фрумери: Надеемся на импульс со стороны COP29 на разработку новых климатических планов
Маттиас Фрумери: Надеемся на импульс со стороны COP29 на разработку новых климатических планов
13 марта 2024 г. 14:02
Посол по климату: Швеция готова поддержать Азербайджан для успеха COP29
Посол по климату: Швеция готова поддержать Азербайджан для успеха COP29
13 марта 2024 г. 12:08
Сербский политолог: ЕС продолжает оказывать давление на Сербию из-за выборов
Сербский политолог: ЕС продолжает оказывать давление на Сербию из-за выборов
12 марта 2024 г. 13:46
Надежда Кокотович: Азербайджан может стимулировать актуальные дискуссии на СОР29
Надежда Кокотович: Азербайджан может стимулировать актуальные дискуссии на СОР29
11 марта 2024 г. 15:06
Аббат Жангирханулы: Казахстан заинтересован в совместном исследовании Каспия
Аббат Жангирханулы: Казахстан заинтересован в совместном исследовании Каспия
11 марта 2024 г. 14:33
Даниэль де Руи: Важно оказывать финансовую поддержку в борьбе с исламофобией
Даниэль де Руи: Важно оказывать финансовую поддержку в борьбе с исламофобией
9 марта 2024 г. 17:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi