Биржа Binance оштрафована в Нидерландах на 3,3 млн евро

Банк Нидерландов наложил штраф на крупнейшую в мире криптовалютную биржу Binance в размере 3,3 млн евро.

Банк Нидерландов наложил штраф на крупнейшую в мире криптовалютную биржу Binance в размере 3,3 млн евро.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

Штраф был наложен еще 25 апреля, однако информация была оглашена только в понедельник. По данным телеканала, компания была оштрафована за то, что действует в Нидерландах без регистрации, которая является обязательной.

Данное обязательство вступило в силу в Нидерландах с 21 мая 2020 года с целью борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В августе прошлого года Binance получила предупреждение от Банка Нидерландов, после чего подала заявку на регистрацию. На данном этапе заявка находится на стадии рассмотрения.

Одновременно криптовалютная биржа подала апелляцию на решение о штрафе.