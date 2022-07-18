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Биржа Binance оштрафована в Нидерландах на 3,3 млн евро

Биржа Binance оштрафована в Нидерландах на 3,3 млн евро Банк Нидерландов наложил штраф на крупнейшую в мире криптовалютную биржу Binance в размере 3,3 млн евро.
Финансы
18 июля 2022 г. 16:03
Биржа Binance оштрафована в Нидерландах на 3,3 млн евро

Банк Нидерландов наложил штраф на крупнейшую в мире криптовалютную биржу Binance в размере 3,3 млн евро.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

Штраф был наложен еще 25 апреля, однако информация была оглашена только в понедельник. По данным телеканала, компания была оштрафована за то, что действует в Нидерландах без регистрации, которая является обязательной.

Данное обязательство вступило в силу в Нидерландах с 21 мая 2020 года с целью борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В августе прошлого года Binance получила предупреждение от Банка Нидерландов, после чего подала заявку на регистрацию. На данном этапе заявка находится на стадии рассмотрения.

Одновременно криптовалютная биржа подала апелляцию на решение о штрафе.

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Версия на английском языке Binance fined €3.3M in Netherlands

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