BirKart стал доступен всем!

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Теперь BirKart смогут приобрести и клиенты, которые не получают пенсию и зарплату посредством Kapital Bank. Карта станет доступной всем подавшим заявку в любой филиал банка, кому в момент подачи заявки свыше 18 лет.

Отметим, что BirKart имеет ряд преимуществ, таких как: получение таксита до 18 месяцев, до 40 дней беспроцентного кредита, снятие всей суммы в виде денежных средств по карте и возможность получить до 10% кешбека при оплате продуктов и услуг. Карта выпускается на базе платежной системы Visa, сроком до 36 месяцев и обеспечивается бесплатным SMS- уведомлением со стороны Kapital Bank.

Более подробную информацию о BirKart можно получить на сайте www.birkart.az, на странице Facebook www.facebook.com/birkart.az, а также позвонив в службу обслуживания клиентов по номеру 196. Kapital Bank, имея самую большую филиальную сеть, оказывает услуги населению в 95 филиалах и 7-ми отделениях во всех районах и городах Азербайджана.