Binance запустила локальную криптобиржу в Казахстане

Binance запустила локальную платформу цифровых активов на территории Казахстана, на которой доступны операции с криптовалютами.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании.
Платформа будет работать на основе лицензии комитета международного финансового центра "Астана" (МФЦА) по регулированию финансовых услуг (AFSA).
"Биржа сможет предлагать услуги обмена и конвертации криптовалют, ввод и вывод фиатных валют (валюта, стоимость которой обеспечивается государством, выпускающая ее), хранение криптовалютных активов и биржевой торговли в криптовалютах", - говорится в сообщении