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Binance запустила локальную криптобиржу в Казахстане

Binance запустила локальную криптобиржу в Казахстане Binance запустила локальную платформу цифровых активов на территории Казахстана, на которой доступны операции с криптовалютами.
Финансы
21 июня 2023 г. 16:18
Binance запустила локальную криптобиржу в Казахстане

Binance запустила локальную платформу цифровых активов на территории Казахстана, на которой доступны операции с криптовалютами.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании.

Платформа будет работать на основе лицензии комитета международного финансового центра "Астана" (МФЦА) по регулированию финансовых услуг (AFSA).

"Биржа сможет предлагать услуги обмена и конвертации криптовалют, ввод и вывод фиатных валют (валюта, стоимость которой обеспечивается государством, выпускающая ее), хранение криптовалютных активов и биржевой торговли в криптовалютах", - говорится в сообщении

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Версия на английском языке Binance launches local crypto exchange in Kazakhstan

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