Американские власти обязали Binance выплатить $4,3 млрд штрафа по делу об отмывании

Оператор криптовалютной биржи Binance Holdings Ltd. достиг соглашения с властями США: компания признала вину в нарушении правил борьбы с отмыванием средств и американских санкций.

Оператор криптовалютной биржи Binance Holdings Ltd. достиг соглашения с властями США: компания признала вину в нарушении правил борьбы с отмыванием средств и американских санкций.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает агентство Bloomberg.

Binance заплатит штраф в размере 4,3 млрд долларов, а основатель и глава компании Чанпэн Чжао уйдет в отставку и лично выплатит 50 млн долларов штрафа. Возглавит биржу Ричард Тэн.

При этом расследование в отношении Чжао продолжается, и он может получить до 10 лет тюрьмы - хотя эксперты полагают, что срок составит не более 18 месяцев, отмечает агентство.

В частности, Binance признала, что не смогла предотвратить осуществление платежей радикальной группировки ХАМАС через свою платформу. Также через нее было совершено не менее 1,1 млн транзакций на общую сумму свыше 898 млн долларов между клиентами из США и Ирана.

"Binance проигнорировала свои юридические обязательства в погоне за прибылью, - заявила министр финансов США Джанет Йеллен. - Такое умышленное бездействие позволило террористам и киберпреступникам получать деньги через ее платформу".

Соглашение означает окончание многолетнего расследования в отношении криптобиржи, которое проводили министерство юстиции, министерство финансов и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США.