Binance продолжала обслуживать клиентов из Ирана, несмотря на санкции США

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance продолжала обслуживать клиентов из Ирана, несмотря на введенные в 2018 году Вашингтоном санкции, запрещающие ведение бизнеса в этой стране.

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance продолжала обслуживать клиентов из Ирана, несмотря на введенные в 2018 году Вашингтоном санкции, запрещающие ведение бизнеса в этой стране.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на иранских трейдеров.

По сведениям агентства, клиенты в Иране продолжали использовать свои учетные записи вплоть до сентября 2021 года, постепенно теряя доступ к бирже лишь после того, как с августа того же года Binance начала ужесточать проверки. До этого клиенты из Ирана могли торговать, регистрируясь лишь с помощью адреса электронной почты. "Существовало несколько альтернативных вариантов, но биржа Binance была наиболее удобной, - заявила одна из трейдеров Асал Ализаде. - Подтверждение личности не требовалось, что и позволяло нам спокойно пользоваться ее услугами".

Как передает агентство, еще более десяти трейдеров в Иране торговали криптовалютой на Binance, несмотря на запреты со стороны американской администрации, обходя ограничения самыми разными способами. Отмечается, что некоторые сотрудники Binance знали о популярности биржи среди иранских пользователей.

Эксперты сообщили Reuters, что иранские сделки на этой бирже могут вызвать беспокойство у регулирующих органов США. Однако, по словам юристов, криптобиржа защищена от американских санкций, запрещающих фирмам из США вести бизнес в Иране. Иранские трейдеры использовали основную биржу Binance, которая не является американской. В то же время компания рискует подвергнуться так называемым вторичным санкциям, что может не только нанести ущерб ее репутации, но и лишить Binance доступа к финансовой системе США. "Они (Binance – ред.) могут столкнуться с последствиями из-за сотрудничества со сторонами, попавшими под санкции, разрешая им (иранским трейдерам – ред.) выполнять транзакции и регистрируя пользователей", - отметил главный адвокат вашингтонской юрфирмы Ferrari & Associates Эрих Феррари.

Напомним, что в ноябре 2018 года Binance сообщила о прекращении обслуживания иранских клиентов.