Binance прекратила все операции с валютой Нигерии

Крупнейшая по объему суточных операций с криптовалютой биржевая платформа Binance объявила о прекращении любых услуг, использующих нигерийскую валюту найра.

Крупнейшая по объему суточных операций с криптовалютой биржевая платформа Binance объявила о прекращении любых услуг, использующих нигерийскую валюту найра.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал Crypto news.

С утра 5 марта все оставшиеся балансы в найра на счетах пользователей Binance будут автоматически конвертированы в стейблкоин USDT, говорится в коммюнике бирже. Кроме того, Binance полностью прекратит поддержку найра в спотовой торговле, P2P, Auto Invest и Binance Pay.

В феврале власти Нигерии высказали беспокойство относительно негативного влияния криптовалютных бирж на курс национальной валюты и на экономику страны в целом. Правительство обязало телекоммуникационные компании заблокировать доступ к нескольким платформам, включая Binance, Coinbase и Kraken.

Два представителя Binance, приехавшие в Нигерию в попытке решить возникшие проблемы, были задержаны сотрудниками спецслужб для допроса относительно регулирования валютного рынка, отмечает портал. По его словам, власти Нигерии потребовали от Binance 10 млрд долларов компенсации за манипулирование курсом найры. В свою очередь комитет по финансовым преступлениям федерального парламента Нигерии потребовал, чтобы генеральный директор Binance Ричард Тенг предстал перед ним не позднее 4 марта для дачи показаний относительно предполагаемого финансирования терроризма и отмывания денег.