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Binance попросила пользователей из России вывести средства до 29 декабря

Binance попросила пользователей из России вывести средства до 29 декабря Крупнейшая криптовалютная биржа Binance попросила пользователей из России закрыть позиции до 29 декабря. Криптобиржа разослала российским клиентам последние напоминания о необходимости миграции аккаунта и вывода средств.
Финансы
28 декабря 2023 г. 19:39
Binance попросила пользователей из России вывести средства до 29 декабря

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance попросила пользователей из России закрыть позиции до 29 декабря. Криптобиржа разослала российским клиентам последние напоминания о необходимости миграции аккаунта и вывода средств.

Как передает Report, об этом РБК сообщили в Binance.

Биржа предупреждает, что начиная с 29 декабря 2023 года все открытые позиции будут постепенно закрываться. Команда Binance просит россиян погасить все нерешенные обязательства, закрыть все позиции и вывести средства на биржу CommEX или любую другую криптоплатформу без ограничений.

Письма о закрытии позиций направляются тем, чье местоположение временно или постоянно определено на территории России.

Об уходе из России Binance объявила 27 сентября 2023 года. В то же время биржа сообщила о заключении соглашения о продаже всего своего российского бизнеса компании CommEX.

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