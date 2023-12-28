Binance попросила пользователей из России вывести средства до 29 декабря

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance попросила пользователей из России закрыть позиции до 29 декабря. Криптобиржа разослала российским клиентам последние напоминания о необходимости миграции аккаунта и вывода средств.

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance попросила пользователей из России закрыть позиции до 29 декабря. Криптобиржа разослала российским клиентам последние напоминания о необходимости миграции аккаунта и вывода средств.

Как передает Report, об этом РБК сообщили в Binance.

Биржа предупреждает, что начиная с 29 декабря 2023 года все открытые позиции будут постепенно закрываться. Команда Binance просит россиян погасить все нерешенные обязательства, закрыть все позиции и вывести средства на биржу CommEX или любую другую криптоплатформу без ограничений.

Письма о закрытии позиций направляются тем, чье местоположение временно или постоянно определено на территории России.

Об уходе из России Binance объявила 27 сентября 2023 года. В то же время биржа сообщила о заключении соглашения о продаже всего своего российского бизнеса компании CommEX.