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    Йылдырым: В Турции будет создан фонд управления активами

    Фонд будет финансировать крупномасштабные проекты

    Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ В Турции будет создан фонд управления активами, который будет насчитывать "десятки миллиардов долларов".

    Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в интервью агентству Bloomberg.

    "Эта структура, которая будет финансировать крупномасштабные проекты. Мы намерены финансировать инвестиции посредством этого фонда вместо бюджета", - заявил Б.Йылдырым

    Премьер-министр также указал, что правительство также ожидает активной роли турецких банков в поддержании роста экономики.

    Б.Йылдырым подчеркнул, что отечественные банки намерены акцентировать внимание на системе кредитования в направлении экономического роста.

    "Если есть необходимость, льготные процентные ставки будут применяться в отношении инвестиции в приоритетных областях, в то время как разница будет оплачиваться за счет государственного кредитно-гарантийного фонда", - сказал премьер.

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