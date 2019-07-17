Билла Гейтса потеснили в рейтинге богатейших людей мира

Самый богатый человек Франции, миллиардер Бернар Арно, владеющий модным домом Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), поднялся на вторую строчку в рейтинге богатейших людей планеты по версии Bloomberg, потеснив на третье место основателя Microsoft Билла Гейтса.

Как сообщает Report, на первом месте рейтинга Bloomberg Billionaires Index по-прежнему с большим отрывом от ближайших преследователей идет основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивается в 125 миллиардов долларов.

Арно вышел на второе место после того, как его состояние увеличилось до 108 миллиардов долларов.

В то же время капитал Б. Гейтса, напротив, снизился до 107 миллиардов, что и стало причиной его отскока на третью позицию.

Как отмечает Bloomberg, момент стал историческим, поскольку Гейтс никогда прежде не занимал место ниже второй строчки.

Между тем Арно только в июне 2019 года стал третьим в мире человеком, чье состояние перевалило за 100 миллиардов долларов.