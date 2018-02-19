Билл Гейтс призвал власти США повысить налоги для сверхбогатых

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Один из основателей Microsoft – Билл Гейтс (Bill Gates) считает, что должен платить больше налогов, и правительству следует потребовать того же от других сверхбогатых американцев.

Как сообщает Report, об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.

"Я заплатил налогов больше, чем кто-либо другой, - свыше 10 млрд долларов, однако правительство должно требовать от людей моего положения уплаты значительно более высоких налогов", - сказал руководитель Microsoft.

"Инициированная президентом США Дональдом Трампом налоговая реформа фактически вводит регрессивный налог, полагает Гейтс. В результате состоятельные американцы и корпорации начнут платить меньше, несмотря на заявления о том, что новая система поможет рабочим и среднему классу", - подчеркивает он.

Напомним, что ранее 400 человек, в том числе Джордж Сорос, Стивен Рокфеллер и Уоррен Баффетт, направили в конгресс США письмо, в котором попросили республиканское большинство не утверждать налоговую реформу и, напротив, повысить нагрузку для сверхбогатых американцев.