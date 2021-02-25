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Билл Гейтс предостерег инвесторов от покупки биткоинов

Билл Гейтс предостерег инвесторов от покупки биткоинов К вложениям средств в биткоин надо относиться очень осторожно.
Финансы
25 февраля 2021 г. 22:27
Билл Гейтс предостерег инвесторов от покупки биткоинов
Билл Гейтс

К вложениям средств в биткоин надо относиться очень осторожно.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил филантроп и бизнесмен Билл Гейтс.

Он отметил, что инвестиции в биткоин приносят вред природе, поскольку майнинг монет требует больших затрат электроэнергии.

"У Илона Маска много денег, и он очень искушен, поэтому я не волнуюсь, что его биткоины будут беспорядочно повышаться в курсе или понижаться", - приводит агентство слова Гейтса.

Как отметил бизнесмен, он не настроен оптимистично к росту курса биткоина.

Накануне стоимость биткоина вернулась к отметке 50 тыс. долларов США.

21 февраля криптовалюта достигла рекордной отметки в 58 тыс. долларов США, однако на следующий день опустилась до 50 тыс., после чего установилась на отметке 44 892. Падение с максимума составило 23 процентов.

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