Билл Гейтс объяснил влияние украинского кризиса на экономику

Кризис в Украине вызовет глобальное замедление экономики.

Кризис в Украине вызовет глобальное замедление экономики.

Как передает Report, об этом в эфире CNN заявил предприниматель и один из создателей компании Microsoft Билл Гейтс.

Миллиардер уточнил, что ситуация в Украине, которая привела к резкому росту цен на сырьевые товары, "наступила в дополнение к пандемии, когда уровень государственного долга уже был очень высок, и были некоторые проблемы с цепочками поставок". Он дал прогнозы относительно состояния мировой экономики в ближайшем будущем.

"Многие страны, включая США, Великобританию и Индию, начали повышать процентные ставки, чтобы попытаться снизить инфляцию. Это в конечном итоге приведет к замедлению экономического роста", - объяснил Гейтс влияние украинского кризиса на экономику.