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Билл Гейтс объяснил влияние украинского кризиса на экономику

Билл Гейтс объяснил влияние украинского кризиса на экономику Кризис в Украине вызовет глобальное замедление экономики.
Финансы
9 мая 2022 г. 06:34
Билл Гейтс объяснил влияние украинского кризиса на экономику

Кризис в Украине вызовет глобальное замедление экономики.

Как передает Report, об этом в эфире CNN заявил предприниматель и один из создателей компании Microsoft Билл Гейтс.

Миллиардер уточнил, что ситуация в Украине, которая привела к резкому росту цен на сырьевые товары, "наступила в дополнение к пандемии, когда уровень государственного долга уже был очень высок, и были некоторые проблемы с цепочками поставок". Он дал прогнозы относительно состояния мировой экономики в ближайшем будущем.

"Многие страны, включая США, Великобританию и Индию, начали повышать процентные ставки, чтобы попытаться снизить инфляцию. Это в конечном итоге приведет к замедлению экономического роста", - объяснил Гейтс влияние украинского кризиса на экономику.

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