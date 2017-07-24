БГУ уклоняется от возвращения должной бюджету суммы

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Коллегия Счетной палаты представила отчет проведенного аудита по прогнозированию и использованию поступлений и трат по Бакинскому государственному университету. Согласно аудиту, вуз допустил ряд недочетов.

Как сообщает Report со ссылкой на палату, в результате аудита было выявлено, что суммы за обучение студентов, поступивших по госзаказу, но отстраненных от учебы по той или иной причине, не были возвращены в государственный бюджет. Кроме того, рассчитанная сумма за обучение студентов, подписавших договор об образовательном кредите с Фондом Maarifçi Tələbə Kredit, были стерты в убыток университету.

В некоторых случаях вопреки требованиям "Минимальных норм, представленных к строительному, материально-техническому обеспечению, кадровому потенциалу и структуре высших учебных заведений" был сохранен больший штат.

В результате неверного применения дополнений к заработным платам учителям "Лицея юных талантов" выплачивалась завышенная зарплата, в то же время работающим в университете вынужденным переселенцам неправильно выплачивались дополнения к заработной плате, из-за неправильного составления нормативно-правовых актов обучающимся в университете студентам – не гражданам Азербайджана выплачивалась стипендия.

Не было обеспечено возвращение в бюджет не использованной в определенные годы части средств. Полученная в отчетный период прибыль была неправильно указана в "Отчете об итогах финансовой деятельности", остатки на банковском счету за гранты не были включены в отчет "О финансовом положении" и др.

Копия решения коллегии направлена в Бакинский государственный университет для скорейшего устранения обнаруженных по результатам аудита правонарушений и недочетов, а также привлечения к ответственности должностных лиц, допустивших правонарушения.

Доходы университета в 2015 году составили 36,1 млн манатов, в 2016 году - 41,1 млн манатов, расходы соответственно составили 33,6 млн манатов и 41,1 млн манатов. Кроме того, на грантовый счет в 2015 году поступило 12 854 доллара, 30 166 евро, 54 000 рублей, 109 100 манатов, в 2016 году - 85,2 тыс. долларов, 29,5 тыс. евро, 700 000 рублей, 109,1 тыс. манатов, в рамках соответствующего проекта зафиксированы расходы соответственно - 133,4 тыс.манатов и 182,2 тыс. манатов.