Бакинская фондовая биржа (БФБ) завершила работу по подготовке новой электронной торговой системы.
Об этом сообщил Report главный коммерческий администратор БФБ Огтай Гасымов.
"Система уже сформирована и функциональна. Участники рынка, инвесторы получат возможность подключиться к бирже через мобильные приложения инвестиционных компаний. Работы почти завершились. Испытания прошли успешно, система действует в режиме реального времени", - сказал он.
Гасымов подчеркнул, что система будет запущена в ближайшее время. "Инвестиционные компании подключаются к системе в соответствии со своим внутренним уровнем технологической подготовки. К системе уже присоединились 2 компании", - отметил он.