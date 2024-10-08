БФБ завершила работу по подготовке новой электронной торговой системы

Бакинская фондовая биржа (БФБ) завершила работу по подготовке новой электронной торговой системы.

Бакинская фондовая биржа (БФБ) завершила работу по подготовке новой электронной торговой системы.

Об этом сообщил Report главный коммерческий администратор БФБ Огтай Гасымов.

"Система уже сформирована и функциональна. Участники рынка, инвесторы получат возможность подключиться к бирже через мобильные приложения инвестиционных компаний. Работы почти завершились. Испытания прошли успешно, система действует в режиме реального времени", - сказал он.

Гасымов подчеркнул, что система будет запущена в ближайшее время. "Инвестиционные компании подключаются к системе в соответствии со своим внутренним уровнем технологической подготовки. К системе уже присоединились 2 компании", - отметил он.