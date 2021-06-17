О нас
Report Georgia
Аудио новости

БФБ: В частных компаниях слабый финансовый менеджмент

БФБ: В частных компаниях слабый финансовый менеджмент В прошлом году мы разработали новый, 3-летний стратегический план, в котором сделали акцент на корпоративный сектор.
Финансы
17 июня 2021 г. 13:06
БФБ: В частных компаниях слабый финансовый менеджмент

В прошлом году мы разработали новый, 3-летний стратегический план, в котором сделали акцент на корпоративный сектор.

Как сообщает Report, об этом журналистам рассказал врио председателя правления ЗАО "Бакинская фондовая биржа" Эльдар Абдуллаев.

"Активность корпоративного сектора на бирже в большей степени зависит от него самого. Мы провели исследование и обнаружили, что в частных компаниях слабо управляют финансами. Им следует посчитать, выгодно ли брать кредит в банке или привлекать средства путем выпуска облигаций? В качестве примера могу привести ЗАО AzerGold, выпустившем облигации в иностранной валюте. На эти ценные бумаги последовал настолько высокий спрос, что компания привлекла средства во второй раз под очень низкий процент. Поскольку у них сильный финансовый менеджмент", - отметил глава биржи.

"В Азербайджане несложно привлекать средства у банков. Но я не верю, что банки выделят средства компании, которая держит в секрете балансовый отчет или работает с убытком. Потому что рисковый менеджмент в банках на высоком уровне", - добавил Э.Абдуллаев.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Bakı Fond Birjası”: Özəl şirkətlərdə maliyyə menecmenti zəifdir

Самое читаемое

Состоялись похороны отца Александра - ОБНОВЛЕНО
ФотоСостоялись похороны отца Александра - ОБНОВЛЕНО
13 июня 2021 г. 14:06
AZAL о правилах въезда в Азербайджан
AZAL о правилах въезда в Азербайджан
11 июня 2021 г. 16:25
Создается совместная украино-азербайджанская медиа-платформа
ФотоСоздается совместная украино-азербайджанская медиа-платформа
11 июня 2021 г. 12:12
В Киеве подвели итоги конкурса эссе о Гейдаре Алиеве - ВИДЕО
ФотоВ Киеве подвели итоги конкурса эссе о Гейдаре Алиеве - ВИДЕО
14 июня 2021 г. 19:48
Птица стала причиной задержки рейса Баку-Анталья
Птица стала причиной задержки рейса Баку-Анталья
12 июня 2021 г. 09:57
Скончался архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр
Скончался архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр
10 июня 2021 г. 23:01
Эксперт: Спецслужбы РФ должны открыть уголовные дела за пропаганду террористов
Эксперт: Спецслужбы РФ должны открыть уголовные дела за пропаганду террористов
12 июня 2021 г. 11:39
“Агдамский прорыв” Алиева: Армения выдала Азербайджану карты минных полей
“Агдамский прорыв” Алиева: Армения выдала Азербайджану карты минных полей
12 июня 2021 г. 19:10
Посол России: Очень высоко оцениваем то, что сделал Азербайджан в ООН - ИНТЕРВЬЮ
ФотоПосол России: Очень высоко оцениваем то, что сделал Азербайджан в ООН - ИНТЕРВЬЮ
11 июня 2021 г. 13:05
“Отключенный” микрофон Арустамяна – КОММЕНТАРИЙ 
“Отключенный” микрофон Арустамяна – КОММЕНТАРИЙ 
10 июня 2021 г. 16:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi