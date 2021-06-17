БФБ: В частных компаниях слабый финансовый менеджмент

В прошлом году мы разработали новый, 3-летний стратегический план, в котором сделали акцент на корпоративный сектор.

В прошлом году мы разработали новый, 3-летний стратегический план, в котором сделали акцент на корпоративный сектор.

Как сообщает Report, об этом журналистам рассказал врио председателя правления ЗАО "Бакинская фондовая биржа" Эльдар Абдуллаев.

"Активность корпоративного сектора на бирже в большей степени зависит от него самого. Мы провели исследование и обнаружили, что в частных компаниях слабо управляют финансами. Им следует посчитать, выгодно ли брать кредит в банке или привлекать средства путем выпуска облигаций? В качестве примера могу привести ЗАО AzerGold, выпустившем облигации в иностранной валюте. На эти ценные бумаги последовал настолько высокий спрос, что компания привлекла средства во второй раз под очень низкий процент. Поскольку у них сильный финансовый менеджмент", - отметил глава биржи.

"В Азербайджане несложно привлекать средства у банков. Но я не верю, что банки выделят средства компании, которая держит в секрете балансовый отчет или работает с убытком. Потому что рисковый менеджмент в банках на высоком уровне", - добавил Э.Абдуллаев.