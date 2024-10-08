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БФБ: В Азербайджане необходимо сформировать правовую базу для выпуска облигаций сукук

БФБ: В Азербайджане необходимо сформировать правовую базу для выпуска облигаций сукук 11:43
Финансы
8 октября 2024 г. 12:05
БФБ: В Азербайджане необходимо сформировать правовую базу для выпуска облигаций сукук

Для выпуска исламских облигаций (сукук) в Азербайджане должна быть сформирована законодательная и нормативно-правовая база.

Как сообщает Report, об этом сказал главный коммерческий администратор ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) Огтай Гасымов.

По его словам, во время недавнего визита делегации биржи в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) изучила возможности, касающиеся выпуска сукук-облигаций.

"Для этого в стране необходимо провести определенную подготовку. Хотя облигации сукук не являются основными финансовыми инструментами, они создают одну из таких возможностей. Главное условие – чтобы они соответствовали исламским правилам", - сказал Гасымов.

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Версия на азербайджанском языке BFB: Sukuk istiqrazlarının buraxılması üçün qanunvericilik bazası olmalıdır

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