БФБ: В Азербайджане необходимо сформировать правовую базу для выпуска облигаций сукук

11:43

Для выпуска исламских облигаций (сукук) в Азербайджане должна быть сформирована законодательная и нормативно-правовая база.

Как сообщает Report, об этом сказал главный коммерческий администратор ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) Огтай Гасымов.

По его словам, во время недавнего визита делегации биржи в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) изучила возможности, касающиеся выпуска сукук-облигаций.

"Для этого в стране необходимо провести определенную подготовку. Хотя облигации сукук не являются основными финансовыми инструментами, они создают одну из таких возможностей. Главное условие – чтобы они соответствовали исламским правилам", - сказал Гасымов.