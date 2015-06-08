​БФБ проведет аукцион на размещение облигаций Азербайджанского ипотечного фонда

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Сегодня Бакинская фондовая биржа (БФБ) проведет первый за 2015 год аукцион на размещение процентных именных бездокументарных обеспеченных облигаций с государственным регистрационным номером AZ2009008684 Азербайджанского ипотечного фонда (АИФ).

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, на аукционе будут выставлены облигации в объеме 5 млн. манатов. Согласно проспекту эмиссии, облигации будут размещены методом открытой подписки на Бакинской фондовой бирже. Облигации будут выставлены на продажу по цене 101,2167%.

Дата погашения облигаций - до 21 ноября 2024 года. В случае если заявки превысят предложение, они будут обеспечены в пропорциональном порядке. В первичном размещении облигаций принимает участие Центральный банк Азербайджана.

