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БФБ: Институциональные инвесторы не вкладывают средства в долгосрочные облигации

БФБ: Институциональные инвесторы не вкладывают средства в долгосрочные облигации В Азербайджане институциональные инвесторы не вкладывают средства в долгосрочные облигации.
Финансы
24 сентября 2024 г. 13:45
БФБ: Институциональные инвесторы не вкладывают средства в долгосрочные облигации

В Азербайджане институциональные инвесторы не вкладывают средства в долгосрочные облигации.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) Руслан Халилов на конференции "Зеленые финансы", организованной Американской торговой палатой в Азербайджане (AmCham Azerbaijan).

"БФБ уделяет внимание передовым инициативам на рынке капитала. Эти инициативы направлены в первую очередь на привлечение государственных и частных компаний на рынок облигаций и создание более широкой базы институциональных инвесторов. Институциональные инвесторы сосредоточены в основном в финансовом секторе, включая банки и страховые компании. Однако они вкладывают средства преимущественно в краткосрочные облигации", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке BFB: İnstitusional investorlar uzunmüddətli istiqrazlara investisiya qoymur

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