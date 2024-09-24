БФБ: Институциональные инвесторы не вкладывают средства в долгосрочные облигации

В Азербайджане институциональные инвесторы не вкладывают средства в долгосрочные облигации.

В Азербайджане институциональные инвесторы не вкладывают средства в долгосрочные облигации.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) Руслан Халилов на конференции "Зеленые финансы", организованной Американской торговой палатой в Азербайджане (AmCham Azerbaijan).

"БФБ уделяет внимание передовым инициативам на рынке капитала. Эти инициативы направлены в первую очередь на привлечение государственных и частных компаний на рынок облигаций и создание более широкой базы институциональных инвесторов. Институциональные инвесторы сосредоточены в основном в финансовом секторе, включая банки и страховые компании. Однако они вкладывают средства преимущественно в краткосрочные облигации", - отметил он.