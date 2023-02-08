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БФБ и UNSSE обсудили возможности эмиссии "зеленых" облигаций в Азербайджане

БФБ и UNSSE обсудили возможности эмиссии "зеленых" облигаций в Азербайджане Бакинская фондовая биржа (БФБ) и Группа инициативы ООН "Устойчивые фондовые биржи" (The UN Sustainable Stock Exchange Initiative, UNSSE) обсудили возможность первичного публичного размещения акций и эмиссии "зеленых" облигаций на местных рынках капитала,
Финансы
8 февраля 2023 г. 16:47
БФБ и UNSSE обсудили возможности эмиссии зеленых облигаций в Азербайджане

Бакинская фондовая биржа (БФБ) и Группа инициативы ООН "Устойчивые фондовые биржи" (The UN Sustainable Stock Exchange Initiative, UNSSE) обсудили возможность первичного публичного размещения акций и эмиссии "зеленых" облигаций на местных рынках капитала, повышение финансовой грамотности и программу консультаций по листингу.

Как передает Report, информацию об этом распространила БФБ.

Отметим, что Бакинская фондовая биржа 31 марта 2020 года была принята в члены инициативы ООН "Устойчивые фондовые биржи".

Ключевой задачей Инициативы UN SSE, функционирующей с 2009 года, является создание организованной платформы для бирж по изучению и внедрению передовых принципов в сфере окружающей среды, социального и корпоративного управления и продвижение принципов инвестирования и финансирования в рамках установленных целей устойчивого развития.

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Версия на английском языке UNSSE, BSE discuss possibility of green bond issuance in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке UNSSE ilə Azərbaycanda "yaşıl istiqraz"ın emissiya imkanları müzakirə edilib

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