БФБ и UNSSE обсудили возможности эмиссии "зеленых" облигаций в Азербайджане

Бакинская фондовая биржа (БФБ) и Группа инициативы ООН "Устойчивые фондовые биржи" (The UN Sustainable Stock Exchange Initiative, UNSSE) обсудили возможность первичного публичного размещения акций и эмиссии "зеленых" облигаций на местных рынках капитала,

Бакинская фондовая биржа (БФБ) и Группа инициативы ООН "Устойчивые фондовые биржи" (The UN Sustainable Stock Exchange Initiative, UNSSE) обсудили возможность первичного публичного размещения акций и эмиссии "зеленых" облигаций на местных рынках капитала, повышение финансовой грамотности и программу консультаций по листингу.

Как передает Report, информацию об этом распространила БФБ.

Отметим, что Бакинская фондовая биржа 31 марта 2020 года была принята в члены инициативы ООН "Устойчивые фондовые биржи".

Ключевой задачей Инициативы UN SSE, функционирующей с 2009 года, является создание организованной платформы для бирж по изучению и внедрению передовых принципов в сфере окружающей среды, социального и корпоративного управления и продвижение принципов инвестирования и финансирования в рамках установленных целей устойчивого развития.