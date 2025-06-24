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БФБ и Фондовая биржа Пакистана расширяют сотрудничество

БФБ и Фондовая биржа Пакистана расширяют сотрудничество БФБ и Фондовая биржа Пакистана расширяют сотрудничество
Финансы
24 июня 2025 г. 11:48
БФБ и Фондовая биржа Пакистана расширяют сотрудничество

Бакинская фондовая биржа (БФБ) и Фондовая биржа Пакистана (PSX) провели онлайн-встречу с целью расширения сотрудничества на рынках капитала.

Об этом сообщает Report со ссылкой на БФБ.

Согласно информации, встреча была проведена в продолжение подписанного Меморандума об укреплении двустороннего сотрудничества и была направлена на развитие связей между рынками капитала обеих стран. На встрече собрались брокеры и фонд-менеджеры из обеих стран. Это создало ценную возможность для изучения инвестиционных и бизнес-возможностей между Пакистаном и Азербайджаном.

В ходе встречи была представлена обширная информация об экономических показателях страны, структуре рынка, инвестиционных инструментах, руководители азербайджанской и пакистанской бирж подчеркнули важность и стратегическое значение сотрудничества на рынках капитала. Основные направления сотрудничества включают "Двойной листинг", разработку совместных финансовых продуктов, обмен опытом в области рыночных операций и правил.

Основная цель встречи заключалась в укреплении сотрудничества на рынках капитала между Пакистаном и Азербайджаном и изучении возможностей обмена инвестициями, знаниями и опытом между финансовыми секторами обеих стран. Это также создает возможность для установления новых партнерских отношений и содействия рыночной интеграции для избранных участников отрасли.

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Версия на азербайджанском языке "Bakı Fond Birjası" və Pakistan Fond Birjası əməkdaşlığı genişləndirir

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