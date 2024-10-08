БФБ: Госпредприятия должны соответствовать определенным требованиям для IPO

Предприятия, о которых говорится в распоряжении президента Азербайджана Ильхама Алиева от 31 августа 2023 года "О мерах по привлечению частных инвестиций в государственные предприятия", должны соответствовать ряду требований для первичного публичного разм

Предприятия, о которых говорится в распоряжении президента Азербайджана Ильхама Алиева от 31 августа 2023 года "О мерах по привлечению частных инвестиций в государственные предприятия", должны соответствовать ряду требований для первичного публичного размещения акций (IPO).

Об этом Report заявил главный коммерческий администратор ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) Октай Гасымов.

Напомним, что речь идет об ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА), ООО "Бакинская телефонная связь", ООО "Азтелеком", ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство", ЗАО AzerGold, Производственном объединении "Азерикимья" Государственной нефтяной компании (SOCAR) (завод Этилен-Полиэтилен), заводах Карбамида и Метанола.

"Частные инвестиции могут осуществляться как в виде прямого финансирования, так и через эмиссию акций. Из всех компаний, включенных в список, первой на IPO вышла МБА. Остальные компании также находятся на разных стадиях готовности к этому процессу. Однако не каждая из них может пройти IPO. Есть определенные требования, которым необходимо соответствовать. Биржа активно сотрудничает не только с этими 8 компаниями, но и с крупными предприятиями из различных секторов экономики, поощряя их выход на рынок капитала в рамках программы листинговых консультаций", - отметил он.