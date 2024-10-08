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БФБ: Для предприятий целесообразнее сначала выпускать облигации, а затем акции

БФБ: Для предприятий целесообразнее сначала выпускать облигации, а затем акции Взаимодействие государственных предприятий с рынком капитала должно осуществляться не путем прямого выпуска акций, а путем выпуска облигаций.
Финансы
8 октября 2024 г. 15:56
БФБ: Для предприятий целесообразнее сначала выпускать облигации, а затем акции

Взаимодействие государственных предприятий с рынком капитала должно осуществляться не путем прямого выпуска акций, а путем выпуска облигаций.

Об этом сказал Report главный коммерческий администратор ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) Огтай Гасымов.

"Когда предприятие сначала выпускает облигации, то к нему формируется интерес и доверие инвесторов. После этого, через определенный промежуток времени можно подумать о выпуске акций, и это более правильный путь развития. Сегодня существует большой интерес к участию на рынке капитала через облигации", - сказал он.

Гасымов отметил, что в настоящее время нет заявок от государственных предприятий на выход на первичное размещение акций (IPO), потому что рынок находится в стадии развития.

"Это нормальный процесс, но я верю, что после нескольких успешных примеров предприятия будут стремиться выпускать акции, пользоваться преимуществами рынка. Здесь на нас ложится только просветительская работа, и мы регулярно разъясняем эти преимущества потенциальным эмитентам", - сказал он.

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