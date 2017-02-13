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    Безналичные платежи в Азербайджане выросли на 33%

    Посредством POS-терминалов осуществлены безналичные платежи на 527 млн манатов

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ В прошлом году в Азербайджане посредством POS-терминалов осуществлены безналичные платежи на общую сумму 527 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), объем безналичных платежей в годовом сравнении вырос на 131 млн манатов или 33,1%.

    Согласно отчету, посредством АТМ осуществлены безналичные платежи на общую сумму 329 млн манатов, что означает сокращение на 9 млн манатов или 2,7%.

    Таким образом, в 2016 году общий объем безналичных платежей посредством POS-терминалов и банкоматов вырос в годовом сравнении на 16,6% или 122 млн манатов, составив 856 млн манатов. 

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