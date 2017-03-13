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    Безналичные платежи в Азербайджане выросли на 21%

    За первый месяц этого года произведено более 1,2 млн операций

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ В январе этого года в Азербайджане посредством ATM и POS-терминалов осуществлено 1 226 тыс. операций на общую сумму 85 млн манатов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Центробанка Азербайджана (ЦБА).

    Согласно отчету, объем безналичных операций вырос в годовом исчислении на 21,4% или 15 млн манатов. Посредством POS-терминалов произведены операции на 57 млн манатов, банкоматов – 28 млн манатов. Объем безналичных платежей посредством POS-терминалов вырос на 54% или 20 млн манатов, посредством банкоматов сократился на 15% или 5 млн манатов. 

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