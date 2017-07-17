Безналичные платежи в Азербайджане увеличились на 44%

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ В январе-мае 2017 года в Азербайджане посредством ATM и POS-терминалов проведены операции на 424 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ежемесячный отчет Центробанка Азербайджана (ЦБА).

Согласно отчету, объем безналичных операций вырос в годовом исчислении на 44,2% или 130 млн манатов.

Посредством POS-терминалов произведены операции на 313 млн манатов, банкоматов – 111 млн манатов. Объем безналичных платежей посредством POS-терминалов вырос на 79,89% или 139 млн манатов, посредством банкоматов сократился на 7,5% или 9 млн манатов.

В мае текущего года объем безналичных операций посредством POS-терминалов в месячном сравнении сократился на 3,3% или 2 млн манатов и составил 63 млн манатов, посредством АТМ вырос на 9 млн манатов и составил 26 млн манатов.