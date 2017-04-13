Безналичные платежи в Азербайджане резко увеличились

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ В январе-феврале этого года в Азербайджане посредством ATM и POS-терминалов осуществлено 2 414 тыс. операций на общую сумму 168 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Центробанка Азербайджана (ЦБА).

Согласно отчету, объем безналичных операций вырос в годовом исчислении на 43,6% или 51 млн манатов. Посредством POS-терминалов произведены операции на 117 млн манатов, банкоматов – 51 млн манатов. Объем безналичных платежей посредством POS-терминалов вырос на 82,8% или 53 млн манатов, посредством банкоматов сократился на 3,8% или 2 млн манатов.