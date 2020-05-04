Безналичные платежи растут на фоне пандемии

В I квартале этого года безналичные платежи в глобальном масштабе выросли на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, это показал опрос, проведенный платежной системой MasterCard среди 17 тыс. человек из 19 стран.

79% опрошенных MasterCard респондентов сообщили, что из-за надежности и безопасности бесконтактных платежей пользуются исключительно этим способом оплаты. При этом практически половина опрошенных (46%) заявили, что только недавно стали использовать бесконтактные платежи вместо привычного способа оплаты.

За текущий период бесконтактные транзакции в супермаркетах выросли более чем вдвое по сравнению с другими видами карточных платежей.

При этом бесконтактные платежи в Азиатско-Тихоокеанском регионе выросли в 2,5 раза, на Среднем Востоке и в Африке-в 4 раза, в Северной Америке - в 3 раза.