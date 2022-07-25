Бесконтактную оплату поддерживают 70% платежных карт и 82% POS-терминалов

В настоящее время технологию бесконтактной оплаты поддерживают 70% платежных карт и 82% POS-терминалов, находящихся в обращении.

В настоящее время технологию бесконтактной оплаты поддерживают 70% платежных карт и 82% POS-терминалов, находящихся в обращении.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил Центральный банк Азербайджана.

Регулятор сообщает, что высокие темпы роста бесконтактных платежей связаны, в первую очередь, с повышением показателей инфраструктуры бесконтактных платежей: "Одним из важнейших факторов увеличения использования данных платежей является формирование у населения привычки безналичных платежей. Бесконтактные платежи, получившие более широкое распространение, в частности, в связи с пандемическими ограничениями, позволяют оплачивать стоимость каждодневно приобретаемых потребителями товаров и услуг более удобно, быстро и безопасно без физического контакта. Кроме того, расширению бесконтактных платежей способствует внедрение в нашей стране инновационных платежных решений, основанных на токенизациии, позволяющих осуществлять платежи через мобильные телефоны, часы, кольца и другие смарт-устройства".