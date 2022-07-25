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Бесконтактную оплату поддерживают 70% платежных карт и 82% POS-терминалов

Бесконтактную оплату поддерживают 70% платежных карт и 82% POS-терминалов В настоящее время технологию бесконтактной оплаты поддерживают 70% платежных карт и 82% POS-терминалов, находящихся в обращении.
Финансы
25 июля 2022 г. 16:07
Бесконтактную оплату поддерживают 70% платежных карт и 82% POS-терминалов

В настоящее время технологию бесконтактной оплаты поддерживают 70% платежных карт и 82% POS-терминалов, находящихся в обращении.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил Центральный банк Азербайджана.

Регулятор сообщает, что высокие темпы роста бесконтактных платежей связаны, в первую очередь, с повышением показателей инфраструктуры бесконтактных платежей: "Одним из важнейших факторов увеличения использования данных платежей является формирование у населения привычки безналичных платежей. Бесконтактные платежи, получившие более широкое распространение, в частности, в связи с пандемическими ограничениями, позволяют оплачивать стоимость каждодневно приобретаемых потребителями товаров и услуг более удобно, быстро и безопасно без физического контакта. Кроме того, расширению бесконтактных платежей способствует внедрение в нашей стране инновационных платежных решений, основанных на токенизациии, позволяющих осуществлять платежи через мобильные телефоны, часы, кольца и другие смарт-устройства".

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Версия на английском языке Contactless payment supported by 70% of payment cards, 82% of POS terminals in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Ödəniş kartlarının 70%-i, POS-terminalların isə 82%-i təmassız ödənişi dəstəkləyir

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