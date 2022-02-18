Белый дом ожидает замедления рекордной за почти полвека инфляции в США

Администрация США ожидает, что инфляция в 2023 году замедлится на фоне ослабления факторов, провоцирующих рост цен в стране.

Администрация США ожидает, что инфляция в 2023 году замедлится на фоне ослабления факторов, провоцирующих рост цен в стране.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила председатель Совета экономических консультантов Белого дома Сесилия Роуз.

"Мы ожидаем, что в следующем году инфляция замедлится, поскольку, на наш взгляд, провоцировавшие более высокую инфляцию факторы начнут ослабевать по мере снижения заболеваемости COVID-19", - сказала Роуз во время слушаний по состоянию американской экономики в сенате США.

По ее словам, ключом к снижению инфляции должно стать расширение потребительской базы, поскольку производители повышают цены из-за ограниченного рынка сбыта своих товаров. Роуз заверила, что администрация США предпринимает все возможные усилия на этом направлении.

"Президент Джо Байден очень сосредоточен на вопросе роста цен. Он понимает, что цены выросли, и это стало настоящей проблемой для американских семей", - добавила председатель Совета экономических консультантов Белого дома.

В США за последнее время зафиксирован самый стремительный рост потребительских цен за последние 40 лет. В декабре минувшего года цена на товары и услуги увеличились в годовом исчислении на 7%. Это самый высокий показатель с 1982 года.