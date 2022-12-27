Белоусов: ЦБ РФ пойдет на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики

Инфляция в России в 2023 году, скорее всего, будет ниже прогноза, что даст основания Центробанку пойти на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики.

Инфляция в России в 2023 году, скорее всего, будет ниже прогноза, что даст основания Центробанку пойти на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью телеканалу "Россия 24".

"В следующем году, скорее всего, у нас в прогнозе там стоит где-то 5-6%, 5,5%. Я думаю, что скорее всего, она будет ниже. Банк России следит за этой ситуацией и если увидит, что есть признаки невыполнения показателей по экономическому росту при сохранении инфляционной ситуации, наверное, пойдет на то, чтобы еще смягчить политику", - сказал он.

Регулятор на декабрьском заседании ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Тогда глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что он будет определять траекторию ключевой ставки так, чтобы обеспечивать структурную перестройку экономики РФ и снижение инфляции к цели в 4%.